旨味たっぷりで冷たいスープに、弾力の強い麺でスッキリとウマい。冷麺は焼肉のシメにぴったりな麺類ですよね。ところがなんと、最近は冷麺を主役にした店が続々とオープンし始めているという情報を入手。確かに、焼肉屋じゃないと冷麺を食べられないのってちょっと惜しいし、これが流行ったら結構嬉しいかも……！ってことで、ただちに食べに行ってみましたよ。その感想を正直にお伝えしたいと思います。「令和の冷麺」浦和西口店