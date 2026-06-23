２２日、造船大手の大連船舶重工集団で、企業の計画配置や事業展開、デジタル・スマート化の状況、大連市の船舶工業の発展についての報告を聞く李強氏（中央）。（大連＝新華社記者／黄敬文）【新華社大連6月23日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は22日、遼寧省大連市を視察した。２２日、設備製造大手の中国一重集団の子会社、大連核電石化で、原子力発電や石油化学などの設備の研究開発状況を