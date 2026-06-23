「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）首位・阪神は３位・ヤクルトに今季１５度目の逆転負けを喫し、連勝が３でストップ。この日勝利した巨人に同率首位に並ばれ、セ・リーグは再び上位３チームが０・５ゲーム差にひしめく状況となった。思わぬ形で先取点を奪った。二回１死から熊谷が中前打で出塁。さらに、現役ドラフトで新加入の浜田が古巣相手に移籍後初安打を放ち好機を拡大した。続く梅野は右飛に倒れるも、二