「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）ヤクルトが敵地で逆転勝ちし、連敗を２でストップさせた。打線が執念を見せたのは、１点ビハインドの八回だ。岩崎を相手に１死満塁から岩田が左線２点適時二塁打を放って逆転に成功した。さらに赤羽の右前打で２点を追加した。相手先発の才木は、前回４月２８日・阪神戦（神宮）で対戦した際に２回で６得点を奪って攻略していた。今回もチームとして右腕を打ち崩したかったが