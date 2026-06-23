「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島が敗戦し、連勝が２で止まった。先発・玉村昇悟投手は５回３失点（自責１）で３敗目を喫した。三回に守備のほころびから先制を許した。先頭・キャベッジのゴロを捕球した二塁手・菊池が一塁へ悪送球。その後、犠飛と適時打で２点を失った。１−２の五回は松本剛に左前適時打を浴びて追加点を献上。最終的に玉村は５回３安打３失点（自責１）で自身３連敗となる３敗目を