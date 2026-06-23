◇パ・リーグ楽天―西武（2026年6月23日山形）楽天・堀内謙伍捕手（29）が7回の第4打席で危険スイングの警告を与えられた。1ボール1ストライクからの3球目をスイングした際、バットがスッポ抜け、一塁ベンチ横のボールパーソンが控える場所まで飛んでいった。これに対して石山球審が警告を与えた。危険スイングは警告2回で退場処分となる。