“物価高の象徴”として高止まりしていたコメの価格ですが、1月をピークに下落が続いています。【写真を見る】新米が3000円台前半に？今後のコメ価格焼き肉店で「ご飯おかわり無料」が復活焼き肉店に「ご飯のおかわり無料」が復活しました。全国32店舗展開する「焼肉くいどん」では、コメの価格高騰で2025年5月に「おかわり無料」を中止していました。焼肉くいどんエリアマネージャー古川創一さん「（コメの）価格が落ち着いてき