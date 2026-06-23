◇セ・リーグヤクルト4―3阪神（2026年6月23日甲子園）ヤクルトが終盤の猛攻で劣勢をはね返し、阪神との大事な一戦を制した。連敗を2で止め、首位で並ぶ阪神、巨人に0.5ゲーム差に迫った。7回までは才木と工藤の前にわずか3安打で無得点に抑えられていた打線が、0―1で迎えた8回に目覚め、一挙4点を奪い逆転した。長岡、増田の連打を足がかりに1死満塁の好機を築くと、岩田幸宏が左翼線に2点二塁打を放って逆転。さら