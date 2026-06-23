「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人が広島戦に３連勝。１ゲーム差で追っていた阪神が敗れたため首位タイに浮上した。先発・戸郷が苦しみながらも自身４連勝となり、松本が２打席連続適時打を放つなど勝負強さを見せた。まずは三回だ。１死二、三塁から浦田が先制犠飛を放つと、松本が左前適時打を放った。２点の先制で試合の主導権を握ると、直後に先発・戸郷が１点を返されるも、五回２死一、二塁で松本が