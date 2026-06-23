タレントの堀ちえみ（59）が22日、ブログを更新。1時間半にわたる手術を受けたことを明かした。【映像】堀ちえみの近影（複数カット）2019年2月にステージ4の舌がんであることを公表し、舌の6割を切除したことや太ももの組織を移植する再建手術をおこなったことを明かしていた堀。その後はリハビリに励み、手術から5年が経過した2024年2月に舌がんの完治を報告していた。翌年8月には、舌がんの手術後に舌圧などの関係で歯が折