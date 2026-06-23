お金を貸してくれませんか▶▶この作品を最初から読む0歳のとき、祖父母ほど年の離れた夫婦に里子として迎えられたサチヨさん。里親から惜しみない愛情を注がれながらも、家族の中で自分だけ苗字が違うという事実に疎外感を抱えていました。そんなある日、実母から突然「一緒に暮らさないか」という電話が入ります。ついに憧れ続けた「本当のお母さん」との生活を手に入れたサチヨさん。しかし、待ち受けていたのは夢に