現役時代にアーセナルなどで活躍した元イングランド代表DFマーティン・キーオン氏が、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの対策として徹底したマンマークを提言した。イギリス『トーク・スポーツ』が伝えている。メッシは23日に行われた2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会グループJ第2節のオーストリア代表戦(○2-0)で2ゴールを挙げ、W杯通算18得点として歴代最多記録を更新。39歳を目前に控え、現在はアメリカ・メジャ