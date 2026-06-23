奈良クラブは22日、2026-27シーズンのJ3リーグで着用するユニフォームが決定したと発表した。クラブ公式サイトによると、今回のコンセプトは「神鹿(しんろく)の鼓動」。いにしえから奈良の地を守り、神の使いとして尊ばれてきた「神鹿」の凛とした神々しさが、ユニフォームの核として配されている。新ユニフォームのプロモーション映像を公開したクラブ公式X(@naraclub_info)に対し、「カッコいい!!」「相変わらず前衛的なデ