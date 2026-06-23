高知ユナイテッドSCは23日、鹿島アントラーズからMF下田栄祐(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に鹿島と対戦する全ての公式戦に出場できない。下田は2026シーズンに栃木シティへ期限付き移籍。J2・J3百年構想リーグで7試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF下田栄祐(しもだ・よしひろ)■生年月日2004年5月5日(22歳)■出身地岩手県■身長/体重