高知ユナイテッドSCは22日、2026-27シーズンにトップチームが着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。フィールドプレーヤーは1stが臙脂(えんじ)、2ndがグレーで、GKは1stが緑、2ndがピンク。襟付きのシンプルなデザインとなっている。クラブは公式サイトで「FP 1st、FP 2nd共にクラブカラーを使用し、ここを原点として、この先も様々な歴史や思いを継ぎ足していくという思いを、“カラー”だけのシンプルなデ