バート ホムブルク・オープン 大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日 開催地：ドイツ バート・ホンブルク コート：芝 結果：[アン リー] 1 - 2 [エカテリーナ アレクサンドロワ] 試合の詳細データはこちら≫ バート ホムブルク・オープン第3日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子シングルス1回戦で、アン リーとエカテリーナ アレ