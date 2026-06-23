6月23日の「踊る！さんま御殿!!」にて「イケおじVSズケズケ女子」を放送。舘ひろしと、舘の大ファンである王林の共演で大いに盛り上がった。オープニングでは、9歳から舘のファンになったという王林が「本当に一番誰よりも愛してる男」と宣言したり、大久保佳代子（オアシズ）が「（さんまより）舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と舘の存在感を絶賛したりと、女性陣からの熱視線に舘は「そろそろ本題に行きましょうか」