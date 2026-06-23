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次回の「踊る！さんま御殿!!」は6月30日（火） 20時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【国民的人気声優大集合】井澤詩織梶原岳人加藤英美里関 智一伊達さゆり堀川りょう水田わさび宮村優子森川智之山口由里子足立梨花佐久間大介（Snow Man）正代順不同