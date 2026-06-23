王宮前広場での歓迎式典で記念撮影をされる天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻＝23日、ブリュッセル（代表撮影・共同）【ブリュッセル共同】ベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は23日午前（日本時間23日午後）、首都ブリュッセルの王宮前広場で国賓として歓迎式典に臨まれた。車で到着した際、フィリップ国王夫妻が出迎え、笑顔で握手を交わした。式典は午前10時半ごろに始まった。天皇陛下は国王と広場を巡り、儀仗隊