『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「フィリピンの学校で銃乱射事件生徒3人死亡…いじめが動機か」についてお伝えします。◇きのう、フィリピン中部・タクロバンの公立学校で銃乱射事件が起きました。動画の撮影者「公立学校に救急車をお願いします。緊急です緊急です」足から血を流し、止血されている女子生徒とみられる姿も。地元メディアによりますと、この事件で生徒3人が死亡、20人が銃撃を受けるなど