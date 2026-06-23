6月22日、『anan』（7月1日発売）の表紙が解禁され、Hey！Say！JUMP・山田涼介が登場することが発表された。だが、公開されたビジュアルには、さまざまな意見が寄せられた。「最新号では、ヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ氏とともに、『美と運命』をテーマにしたグラビアを撮影したといいます。表紙の山田さんは、白いフリルが首元までほどこされたシャツとレザーの手袋をまとい、こちらを見つめている。肌は全体的