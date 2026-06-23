俳優の舘ひろし（７６）が２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。免許返納も考えつつあることを明かした。今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。公開中の主演映画「免許返納！？」に絡めてＭＣの明石家さんまに「本人はまだ返納なさってませんよね？」と聞かれると「してません、まだ」と答えた舘。共演のヒロミに「まだしないですよね？」と聞かれると「まだしないですけど、なんか