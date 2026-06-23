◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦ノルウェー３―２セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）２２日（日本時間２３日）に１次リーグ（Ｌ）４試合が行われ、７大会ぶり出場のノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）と対戦し、イングランド・プレミアリーグで３度の得点王を獲得したＦＷハーランドが２試合連続の２得点で３―２と競り勝った。今大会、ハーランドはエムバペと並ぶ４得点で、メ