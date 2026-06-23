【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・桜井頼之介―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・大竹耕太郎―ヤクルト・奥川恭伸（１８時・甲子園）◆広島・床田寛樹―巨人・西舘勇陽（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―ロッテ・河村説人（１３時・エスコンフィールド）◆ソフトバンク・中村稔弥―オリックス・田嶋大樹（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）