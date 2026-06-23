敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦で今季17号先頭打者アーチを放った。「1番・DH」で先発出場し、いきなり試合を動かした。チームの全メジャー球団最速となる今季50勝目に大きく貢献。結果を積み重ねる大谷の“最高級の日常”を、MLB公式が伝え、ファンも反応している。満足感に浸り続けることはなかった。大谷は右翼席への先制アーチを描いた後、すぐチームの勝利に