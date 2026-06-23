◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）オリックスのアンドレス・マチャド投手が、危険球で退場処分を受けた。５点リードの９回に登板。２死無走者から石塚綜一郎への投球が顔面付近を直撃した。石塚は本塁付近に倒れ込み、しばらく動けず。マチャドは心配そうに石塚の方に視線を送りながら、ベンチ裏へと引き揚げた。石塚は担架で運ばれて、そのまま代走・庄司が送られた。オリックスはマチャ