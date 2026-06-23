◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）ヤクルトが終盤の逆転劇で連敗を２で止めた。１点を追う８回、この回から登板した岩崎に襲いかかった。長岡、増田の連打で無死一、二塁とすると、この日２安打の古賀が投前へ送りバントを決めて１死二、三塁に。オスナが四球で歩いて１死満塁とすると、岩田が左翼線へ２点二塁打を放って逆転。なおも代打・サンタナが申告敬遠で歩いて１死満塁にすると、赤羽が右前へ