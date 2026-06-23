◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神が、痛恨の逆転負けを喫した。１点リードの８回に登板した岩崎優投手が崩れた。先頭から連打と犠打、さらにオスナの四球で１死満塁。岩田に左翼線へ逆転の２点二塁打あを浴びた。なおも１死満塁から赤羽に２点打でリードを広げられた。岩崎は１死しか奪えずに４失点。わずか１３球でマウンドを降りた。３点ビハインドの８回に大山の１１号２ランで１点差に詰め