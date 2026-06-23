「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が家族でフィリピン・ボラカイ島に訪れた様子を公開した。２３日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「ＧｉｒｌｓｔｒｉｐｉｎＢｏｒａｃａｙ久しぶりの家族旅行」と書き始めると、実妹で「ゆみちぃ」こと木村友美とのショットや母親との２ショットなどをアップ。「マミーは人生で初めてのＢｏｒａｃａｙ島だったみたいで中々海から帰ってきませんでした