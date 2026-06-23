名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「dela」の本多もかが、写真集「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社)に登場した。 【写真】クールな表情からこぼれそうなマシュマロ 海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間。冷えた体をお風呂で温めて…。「クールな彼女の弾力谷間」をテーマに、そんな妄想膨らむグラビアを展開。屋上ではキャミソソールワンピースからマシュマロがこぼれ落ちそうで、