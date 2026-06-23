倉庫にあった農業用トラクター1台を盗んだとして、警察は23日、四万十市の30代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、四万十市具同の作業員・村井翔容疑者(32)です。警察によりますと、村井容疑者は、ことし3月4日午前11時ごろから午後3時ごろにかけて、四万十市の80代の男性が所有する農業用トラクター1台を、知人に「持ってきてほしい」と依頼して、盗んだ疑いが持たれています。盗まれたト