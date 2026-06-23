記事ポイント前から『だいっきら』後ろから『すきっぷ』と読める交差構成の絵本「詩のボクシング」全国チャンピオン・林 木林の詩を高杉 千明が絵本化2026年6月24日より青山ブックセンターほか各地で原画展開催 佼成出版社が、詩人・林 木林と人気イラストレーター・高杉 千明による詩の絵本『だいっきら／すきっぷ』を2026年6月10日に発売しました。前から読むと『だいっきら』、後ろから読むと『すきっぷ』というふたつの詩