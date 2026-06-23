記事ポイント砂糖由来の高純度イヌリン2種をブレンドし、腸内の多様な菌に広くアプローチする設計お通じ改善・血中中性脂肪低減など5つの機能性を1製品に集約した機能性表示食品計量不要のスティックタイプで水・お茶・コーヒーに混ぜるだけで続けられる フジ日本は、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」の第一弾商品として、機能性表示食品『Inulina pure(イヌリーナピュア)』を2026年6月23日より発売