ラオスで特殊詐欺の拠点とみられる場所が摘発されました。ニセの警察手帳のようなものも見つかっています。地元当局によりますと、17日、特殊詐欺拠点とみられる場所が摘発されました。日本人の男女9人を含む17人が拘束されたということです。拠点には、ニセの警察手帳のようなものも。日本を標的に警察官をかたる詐欺を行っていたとみられています。地元当局は拘束された日本人を強制送還する見通しで、ラオスの日本大使館は「事