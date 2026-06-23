声優の大橋彩香が23日、30日をもって所属事務所「ホリプロインターナショナル」を退所することを発表した。【写真】写真集のお気に入りカットを紹介する大橋彩香ホリプロの公式サイトでは「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と説明。大橋も自身のＸを