◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4-3阪神(23日、甲子園球場)阪神は本拠地でヤクルトと対戦。終盤に逆転を許し3連戦初戦に敗れました。阪神は2回裏、1死から熊谷敬宥選手がヒットで出塁すると、続くこの日1軍登録されたばかりの濱田太貴選手がレフト前ヒット。古巣を相手に移籍後初安打をマークし、1・2塁のチャンスを作ります。ここで打席に入った梅野隆太郎選手が振り抜いた打球はライト後方へ。これをヤクルトのライト・モンテル