◇セ・リーグ広島３ー７巨人（2026年6月23日マツダスタジアム）広島は、自慢の投手陣が崩れ、連勝は2でストップした。先発マウンドに上がったのは、左腕・玉村だった。マツダスタジアムの巨人戦は22年4月7日から5連勝を飾り、通算成績も6勝2敗と好相性を誇っていた。「相性とかは、あまり気にしていない。チャンスでヒットがよく出るチーム。無駄な走者を出さないのが一番かなと思います」そう話して、臨んだマウン