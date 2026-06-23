◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4-3阪神(23日、甲子園球場)ヤクルトは終盤に逆転に成功し、阪神との三連戦初戦を勝利しました。ヤクルト打線は初回、先頭の長岡秀樹選手がレフトへの二塁打を放ち、いきなり無死2塁のチャンスを作りますが後続が倒れ無得点。2回にも、先発・山野太一投手のスイングの際にバットが手からすっぽ抜けるアクシデントがあり、球審から警告を受ける一幕もありましたが、これが振り逃げとなって2死1・2塁と