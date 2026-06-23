5回巨人2死一、二塁、松本が左前に適時打を放つ＝マツダ巨人が効果的に得点した。松本の2打席連続適時打などで五回までに3―1とリード。七回に泉口の3点二塁打などで4点を加えた。戸郷は七回途中まで3失点とし自身4連勝。広島の玉村は要所で粘れず、3番手の高も乱調だった。