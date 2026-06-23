◇セ・リーグ巨人7―3広島（2026年6月23日マツダ）巨人は昨季2勝10敗だった“鬼門”マツダで快勝。連敗を阻止して貯金6とした。試合後、阪神が敗れたため試合前の2位から同率首位に再浮上している。3回、名手・菊池の悪送球から浅野の右前打と戸郷の絶妙な犠打で1死二、三塁とすると、浦田の中犠飛で1点先制。松本が相手先発左腕・玉村の105キロのスローカーブを左前適時打として2点目も入った。2―1で迎えた5回には2