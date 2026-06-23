日本航空（JAL）グループは、台風7号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月23日午後2時20分現在、特別対応を実施するのは、6月25日から26日にかけて宮古・石垣、6月25日午後から26日午前にかけて多良間・与那国、6月26日に徳之島・沖永良部・与論・沖縄/那覇・北大東・南大東・久米島を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。