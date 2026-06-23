マッサン5_01【漫画】本作を読むブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、個性豊かな人々と働く日常を描いた漫画を連載している、ぷく子(@pukukoOL)さん。現役のWebデザイナーでありつつ、過去にさまざまな職歴を持つ彼女が描く漫画はすべて実話がベースとなっている。マッサン5_02マッサン5_03OLは褒められると思っていた■周囲を振り回すモンスターOLの“あるある”に共感の声なかでも、周囲を振り回すモンスターOL・マッサンを描い