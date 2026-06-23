シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは6月22日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられています。【動画】38歳の誕生日を迎えた加藤ミリヤ「最高にかわいすぎます」加藤さんは「My Birthday 2026」とつづり、スライドショー形式の動画を投稿。「ファンクラブボーリング大会楽しかった」とあるように、ファンミーティングの様子を公開しています。豪華なケーキも写っており、幸せな誕