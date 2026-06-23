定年後の生活は、収入が大きく減る一方で、支出がなかなか減らせず、思わぬ形でお金に困る「老後破産」に陥るケースもあります。ですが、これは突然起こるものではなく、実は現役時代からの「お金の習慣」が積み重なって起こるもの。 今回は、そんなリスクを回避するために、老後破産に陥りやすい3つのNG習慣と、つい口にしてしまいがちな危険な「口ぐせ」を紹介します。まずは自分に当てはまる項目がないか、チェックしてみましょ