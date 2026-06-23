ユニクロの公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。人気漫画『ちいかわ』とのコラボレーション商品の発売を告知しました。【投稿】ユニクロ×ちいかわコラボに賛否？「コラボ来たー！」同アカウントは「UT 7月中旬発売予定初の映画 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開を記念した特別なちいかわたちのコレクションが登場」とつづり、1枚の画像と1本の動画を投稿。映画のロゴと共に、Tシャツやスウェットシャツの告知をして