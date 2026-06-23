8年ぶりのインターハイ出場を決めた女子バスケットボール部。 かつて県高総体で17連覇。 さらにインターハイ2度の日本一、ウインターカップ優勝を誇る女子バスケットボールの名門。 そんな伝統校が、創立130周年を迎えたこの春、29年ぶりに「鶴鳴」の名を復活させました。 ※詳しくは動画をご覧ください