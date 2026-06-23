女装姿が注目されている2児の父親・谷琢磨さんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“無課金”な普段着姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】“無課金”な普段着姿が「全然お父さんに見えない」「無課金でも全然お父さんに見えないよ……」谷さんは「ドレス撮影を終えて帰宅中の無課金感がすごい」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目にピンク色のドレスを着た姿、2枚目に普段着の姿を載せています。華やかなロリータファッ