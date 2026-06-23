■対策本部会議・熊本県庁 23日中東情勢の影響で石油製品の価格が高騰する中、熊本県はLPガスの利用者への補助などを盛り込んだ11億円余りの追加補正予算案をまとめました。 国が地方自治体に配分する重点支援地方交付金を活用します。内訳は、県内でLPガスを使うおよそ44万世帯に対し10月の基本料金から1世帯あたり1000円を値引する事業などに10億8200万円。 また農業支援として、水を管理する施設の電気料金の一部支援