ミス・ユニバース日本代表に選ばれた伊藤さゆきさん＝23日午後、東京都渋谷区今年のミス・ユニバース日本代表を決める大会が23日、東京都内で開かれ、福岡県代表の伊藤さゆきさん（26）が選ばれた。12月に米自治領プエルトリコで開かれる世界大会に出場する。伊藤さんは「仲間の支えや応援してくれた皆さんのおかげで、世界大会に向けてスタート地点に立てた。日本代表として、世界の女性のリーダーとして、新しい時代をつくっ