◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 7-3 広島(23日、マツダスタジアム)広島は巨人とのカード初戦を黒星スタートとなりました。先発・玉村昇悟投手は3回に浦田俊輔選手の犠牲フライで先制を許すと、続く松本剛選手にタイムリーヒットを浴びてこの回2失点。さらに5回にも松本選手のタイムリーで1点を失いリードを広げられ、玉村投手は5回3失点で降板となりました。打線は3回、満塁としてから坂倉将吾選手が四球を選び、押し出しで1点を返し